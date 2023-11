TSV ist zurück

Die GroßwaltersdorferKicker haben gegen Großhartmannsdorf einen 3:0-Heimerfolg gefeiert. Die Gäste beendeten die Partie dabei dezimiert.

Nach vier sieglosen Spielen ist der TSV Großwaltersdorf/Eppendorf in der Fußball-Mittelsachsenliga in der Erfolgsspur zurück. Gegen die zuletzt auftrumpfende LSV Großhartmannsdorf ließen die Gastgeber vor 152 Zuschauern in Eppendorf nichts anbrennen und siegten klar mit 3:0 (1:0).