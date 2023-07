TSV-Kicker beschenken zum Jubiläum selbst

Die Kicker des TSV 1888 Falkenau haben sich in ihrem Jubiläumsjahr das schönste Geschenk selbst gemacht. Denn die Truppe von Trainer Marcel Keller hat sich in der Mittelsachsenklasse, Staffel 2, eindrucksvoll durchgesetzt und steigt als Meister wieder in die Mittelsachsenliga auf. Am letzten Spieltag gewannen die Falkenauer beim...