TV-Duo kurz vor dem Klassenerhalt

Für das Radball-Duo des TV Freiberg II geht am Sonnabend beim letzten Durchgang der Verbandsliga in Lippersdorf die Saison zu Ende. Das Ziel, auch im kommenden Wettkampfjahr in der zweithöchsten sächsischen Spielklasse zu starten, ist so gut wie sicher. Die Brüder Dustin und Marvin Schmidt liegen zurzeit auf Platz 7 in der Tabelle...