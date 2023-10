TV-Gespanne wollen Pokal nach Hause holen

Bis zum Beginn der neuen Saison im Januar ist zwar noch etwas Zeit, dennoch holen die Radballer des TV 1844 Freiberg bereits Schwung. Am Wochenende wartet mit dem traditionellen Turnier um den "Pokal der Berg- und Silberstadt Freiberg" die erste große Herausforderung. Ab 10 Uhr fahren die beiden TV-Gespanne am Sonnabend in der...