Unglückliches WM-Rennen für Frankenberger Radsportler: „Ich wurde über den Haufen gerannt.“

Radsportler Marc Hoffmann ist bei der Cyclocross-Weltmeisterschaft in Hamburg auf Platz 17 gefahren. Dabei waren die Bedingungen im Volkspark sehr speziell.

Dass Marc Hoffmann bei der Cyclocross-Weltmeisterschaft, der WM im Querfeldeinfahren, in Hamburg seinen Wettkampf bei Schnee absolvieren würde, das hatte der Radsportler aus Frankenberg vorher auch nicht gedacht. „Zumal beim Wettkampf am Sonntag ganz andere Bedingungen waren als am Vortag. Bei meinem Rennen war alles vereist“, berichtet der...