Unter Schmerzen ins Halbfinale

Hartmannsdorf.

Fahrradtrialer Robin Lehnert aus Hartmannsdorf hat es beim Weltcup-Lauf im dänischen Aarhus bis ins Halbfinale geschafft. "Es war mein großes Saisonziel, bei solch einem Topevent mit der internationalen Spitze in die Vorschlussrunde zu kommen", freute sich der 23-Jährige. Allerdings war es ein Erfolg unter Schmerzen. Bereits im Viertelfinale plagten Leh-nert große Probleme in der Schulter, doch er biss sich durch. Bei der EM am Wochenende in Poprad (Slowakei) will er dennoch starten. (mh)