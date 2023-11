Verfolger muss erneut Federn lassen

Barkas Frankenberg fährt der Konkurrenz in der Fußball-Mittelsachsenliga weiter davon. Der Primus bezwang am Sonntag Mittweida II mit 3:0 (2:0) und baute seinen Vorsprung auf Verfolger TSV Großwaltersdorf/Eppendorf auf sechs Punkte aus. Dieser kam beim sieglosen Schlusslicht TSV Falkenau erst in der Nachspielzeit noch zu einem...