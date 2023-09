"Versagen auf ganzer Linie"

Die Landesklasse- Fußballer des TSV Flöha haben mit 1:6 gegen den ESV Lok Zwickau verloren. Dabei erwischte die gesamte Mannschaft einen gebrauchten Tag.

Nicht alle Niederlagen sind gerecht oder verdient, an manchen Tagen hat man einfach Pech. Die 1:6-Pleite des TSV Flöha gegen den ESV Lok Zwickau gehört allerdings nicht in diese Kategorie. "Das war mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung", sagt TSV-Trainer Christian Schulze, für den es in der Weststaffel der...