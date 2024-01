VfB will wieder punkten

Handball-Bezirksklasse: Flöha erwartet HSG III

Für die Handballer des VfB Flöha sind die vergangenen Wochen in der Bezirksklasse wenig erfolgreich verlaufen. Seit nunmehr vier Spielen wartet die Mannschaft auf einen Sieg. "Wir sind zuletzt oft an unserer Chancenverwertung gescheitert", sagt VfB-Spieler André Gläß. So sei auch in der Vorwoche die Partie bei der BSG Wismut...