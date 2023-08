Viele Anwärter auf den Meisterthron

Bei den Fußballern des Kreises schlägt es 13: Mit dem Eröffnungsspiel in der Mittelsachsenliga zwischen dem Hainichener FV und dem BSC Freiberg II, das am Sonnabend, 15 Uhr, angepfiffen wird, startet der Kreisverband Fußball (KVF) Mittelsachsen in seine 13. Spielzeit seit der Gründung 2010. Die Zahl der Titelträger - vom...