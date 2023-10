Viele Fragezeichen im Flöhaer Lager

In der Fußball-Landesklasse West empfängt der TSV den Vorletzten aus Annaberg. Der BSC Freiberg erwartet Freital II zum Spitzenspiel.

Nach der bitteren 2:3-Niederlage in der Nachspielzeit beim FC Stollberg blicken die Landesklasse-Kicker des TSV Flöha wieder nach vorn. Die Niederlage sei verdaut, so Trainer Christian Schulze, und man werde trotz des Abrutschens auf Platz 10 (9 Punkte) nicht in Hektik verfallen. Druck habe man keineswegs, "aber es wäre natürlich schön, wenn...