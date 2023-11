Vier-Länder-Turnier in Mittelsachsen: Auswahltalente zeigen hohes Niveau

Die U-16-Auswahl Bayerns hat das Vier-Länder-Turnier in Mittelsachsen gewonnen. Dabei gab es auch neben dem Platz einen Hingucker.

Die Spielformulare der vergangenen Tage will sich der Stadion- und Pressesprecher des SV Germania Mittweida, Michael Schmidt, abheften und einige Jahre aufheben. "Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen talentierten Fußballer später in der Bundesliga", sagte er zum Abschluss des ersten Spieltags beim Vier-Länder-Turnier in Mittelsachsen....