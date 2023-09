Volleyballer des Hennersdorfer SV kehren zurück ans Netz

Die Bezirksliga-Volleyballer des Hennersdorfer SV treten am ersten Spieltag beim Oberwiesenthaler SV an. Für ein Urgestein des Vereins könnte es die letzte Saison als Spieler sein.

Nach zwei coronabedingten Saisonabbrüchen und einer Mini-Spielzeit mit lediglich neun Partien wollen die Volleyballer des Hennersdorfer SV in der Bezirksliga wieder durchstarten. Am Samstag schlagen sie zum Auftakt beim Oberwiesenthaler SV auf. Udo Haußmann geht in seine 35.Saison auf das Feld. Für den 59-jährigen Spielertrainer sei diese Zahl...