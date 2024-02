Volleyballerinnen des VC Frankenberg kommen dem Aufstieg immer näher

Die Mannschaft, die erst seit dieser Saison am Spielbetrieb in der Kreisunion Chemnitz teilnimmt, hat an ihrem Heimspieltag beide Duelle gewonnen und einem direkten Verfolger erneut Punkte abgenommen.

Nur noch vier Spiele, dann ist die erste Saison für die Volleyballerinnen des VC Frankenberg auch schon vorbei. Für das neu gegründete Team hätte die Spielzeit in der Kreisunion Chemnitz dabei kaum besser laufen können. Nach zwölf Partien stehen sie mit zehn Siegen an der Tabellenspitze, stockten mit sechs Zählern aus den Partien gegen die... Nur noch vier Spiele, dann ist die erste Saison für die Volleyballerinnen des VC Frankenberg auch schon vorbei. Für das neu gegründete Team hätte die Spielzeit in der Kreisunion Chemnitz dabei kaum besser laufen können. Nach zwölf Partien stehen sie mit zehn Siegen an der Tabellenspitze, stockten mit sechs Zählern aus den Partien gegen die...