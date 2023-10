Vor dem Derby: Dittersbacher Basketballer gehen an der Elbe baden

Die Landesliga-Basketballer des TSV haben bei den Dresden Titans V mit 55:97 verloren. Der ATSV Freiberg hingegen bleibt weiter makellos.

In der vergangenen Landesliga-Saison hatten die Basketballer des TSV Dittersbach all ihre Spiele verloren. Selten hatte es sich im Ergebnis aber so deutlich ausgeprägt wie am Sonntag. Sie verloren ihr viertes Spiel der neuen Serie gegen die fünfte Mannschaft der Dresden Titans mit 55:97, bereits zur Halbzeit lagen die Mittelsachsen mit...