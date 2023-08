Vorfreude auf knüppelharte Saison

Eine Woche nach dem Auftakt im Sachsenpokal - der für fünf der sechs Teams aus Mittelsachsen allerdings schon wieder zu Ende ist - wird am Wochenende in der Landesklasse wieder ernst. Nach dem Abstieg des SV Lichtenberg läuft nur ein Duo aus der Region in der Staffel Mitte auf, da der TSV Flöha in die Landesklasse West...