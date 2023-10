Weißenborner Handballerinnen vor Neuauflage des Halbfinal-Krimis

Rotation-Damen sind in der 1. Runde des Sachsenpokals am Sonntag beim ESV Dresden gefordert

Nach zwei Wochen Pause wollen die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn wieder durchstarten. In der 1. Runde des Sachsenpokals sind die Schützlinge von Manuel Kirpal am Sonntag beim ESV Dresden gefordert. Dabei haben die Weißenbornerinnen den Ost-Verbandsligisten noch in guter Erinnerung: Im März setzten sie sich im Halbfinale des...