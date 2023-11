Weißenborner Trainer: Zwischen BVB und Rotation

Die Sachsenliga-Handballerinnen des SV Rotation erwarten am Sonnabend den Tabellendritten HC Rödertal II

Natürlich schaut Manuel Kirpal am Samstag auch wieder in der Weißenborner Sporthalle vorbei. Aber Trainer der Weißenborner Handballerinnen hat gerade Urlaub und ist diese Woche vor allem auf der Autobahn unterwegs gewesen: Am Sonntag war der BVB-Fan beim Gastspiel seiner Dortmunder Kicker in Frankfurt (2:2), am Mittwoch dann zum DFB-Pokal gegen...