Wiedersehen in Sachsens höchster Liga

Kegeln: Mittweida gastiert am Samstag in Penig

Als die Seniorenkegler des TSV Fortschritt Mittweida im Mai 2022 den Aufstieg in die Verbandsliga klargemacht haben, sind die Männer des TSV Penig mit die ersten Gratulanten gewesen - sie waren an diesem Tag der Gegner und mussten danach selbst in die 2.Verbandsliga absteigen. Doch an diesem Samstag kommt es in Sachsens höchster...