"Wir brauchen einfach noch Zeit"

Sowohl die Damen des TSV Penig als auch die Männer des TSV Fortschritt Mittweida sind aus dem Handball-Bezirkspokal ausgeschieden. Beide Teams befinden sich in einer ähnlichen Lage.

Die Handballerinnen des TSV Penig hatten in der vergangenen Saison viele Erwartungen übertroffen. Nach dem Aufstieg aus der Kreisliga etablierten sie sich in der Bezirksklasse und belegten auf Anhieb Platz 2. Da die HSG Sachsenring als Meister in der Liga bleiben wollte, wurden die Penigerinnen gefragt, ob sie erneut aufsteigen...