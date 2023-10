"Wir sind noch nicht richtig angekommen"

Handball-Sachsenliga: Rotation-Damen verlieren bei der SG Klotzsche

Die Sachsenliga-Handballerinnen von Rotation Weißenborn haben am 4. Spieltag gegen die SG Klotzsche mit dem 22:27 (14:18) bereits die dritte Niederlage in der neuen Spielklasse kassiert. Dabei fand der Aufsteiger über weite Strecken des Spiels keine Mittel, um den Tabellendritten ernsthaft in Gefahr zu bringen. "Das Ergebnis geht...