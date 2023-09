Wird Serie fortgesetzt?

Volleyball-Bezirksliga: Freiberger VV-Damen legen los

Nachdem die Volleyballerinnen des 1. VV Freiberg ihr erstes Saisonspiel gegen Union Milkau aufgrund personeller Probleme absagen mussten, starten sie nun im zweiten Anlauf in die Bezirksliga-Saison. Der Aufsteiger, der in der vergangenen Spielzeit alle seine zwölf Spiele in der Bezirksklasse gewann, trifft auf den Chemnitzer VV...