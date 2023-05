Zu Silber und Gold balanciert

Frank Borchers vom MC Flöha ist beim 1. Lauf zum Deutschland-Cup im Classic-Trial zweimal auf dem Podest gelandet. In der Klasse-1 kassierte er im bayerischen Zirndorf am ersten Wettbewerbstag elf Strafpunkte. Das waren sechs zu viel, um zu gewinnen, sodass sich der Flöhaer mit Platz 2 zufrieden geben musste. Am zweiten Tag...