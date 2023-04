Zum Auftakt gleich Bestleistungen

Gleich an zwei Tagen ist die Kleinsportanlage am Klosterbach in Geringswalde am vergangenen Wochenende wieder Treffpunkt für viele Leichtathletikfreunde gewesen. Nach Jahren mit langen Wettkampfpausen hatte die Leichtathletik-Abteilung des LWV Geringswalde mehr als 200 Teilnehmer bei der traditionsreichen Bahneröffnung sowie rund 40...