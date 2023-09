Zurück, wo alles anfing

Enduro: Zwei Mittelsachsen bei DM in Waldkappel

Die Internationale Deutsche Enduro Meisterschaft geht am Sonnabend in Waldkappel (Hessen) in die siebte Runde. Die dortige Geländefahrt ist vor allem für ihre langen Ackerprüfungen bekannt, von denen es in diesem Jahr gleich drei verschiedene geben wird. "Ich mag es zwar lieber etwas technischer, dennoch freue ich mich schon sehr...