Zwei Brüder ebnen Weg ins Finale

Bei jedem Heimsieg im Kreispokal hatte der Conradsdorfer Stadionsprecher zuletzt das "Europapokallied" angestimmt. Er konnte es am Sonntag wieder tun. Der Kreisligist setzte sich gegen den SSV Königshain-Wiederau mit 2:1 (0:0) durch und steht im Endspiel des Kreispokals, das am Pfingstmontag in Flöha ausgetragen wird.