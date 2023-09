Zwei Neulinge eröffnen die neue Spielzeit

Volleyball-Kreisjugendliga: Acht Teams gehen 2023/24 ans Netz - Mulda, Frauenstein und Langenau neu dabei

Die jüngsten Aktiven eröffnen in diesem Jahr die neue Saison: Bevor es Ende September in der Volleyball-Sachsenklasse und auf Bezirksebene wieder ans Netz geht, ist bereits der Nachwuchs gefordert. Am Dienstag ab 17.30 Uhr eröffnen die Mädchen des Frauensteiner SV gegen das Team des SSV 91 Band-Erbisdorf die neue Spielzeit in...