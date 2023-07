14 Teams kämpfen um den Titel

Am ersten August-Wochenende geht es wieder los: Die Fußball-Vogtlandliga startet in ihre neue Saison. 14 Mannschaften kämpfen um Meisterschaft und Aufstieg beziehungsweise gegen den Abstieg. Nicht mehr dabei ist der SC Syrau, der nach seinem Titelgewinn in der Saison 2022/23 künftig in der Landesklasse spielt. In die...