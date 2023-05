22 Podestplätze für Plauener Schützen

Die Sportschützen des SV Treffer Plauen haben sich als Ausrichter der Vogtlandmeisterschaften mit 13 Titeln sowie sechs 2. und drei 3. Plätzen geschmückt. In 28 Disziplinen mit Kleinkaliber-Gewehr und Pistole sicherten sie sich die Tickets für die Sachsenmeisterschaft in Chemnitz. Zur Meisterschaft in Plauen wurden 44 Schützen aus...