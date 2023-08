24 Teams in drei Hallen

Handball: Junior-Cup des HC Einheit wird international

Wenn am Samstag um 10 Uhr das erste Handballspiel um den Junior-Cup des HC Einheit Plauen angepfiffen wird, gibt es drei Premieren. Erstmals gehen bei dem Turnier auch gemischte E-Jugend-Teams an den Start. Die Spiele der D-Jugend werden zum ersten Mal in Thüringen, nämlich in Reudnitz bei Greiz ausgetragen. Und mit Lovosice und...