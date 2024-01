45. Neujahrsberglauf in Falkenstein: Blau-Weiß will die 200er-Marke knacken

Der Neujahrsberglauf in Falkenstein geht bereits in seine 45. Auflage. Kurzentschlossene können sich sogar noch am Wettkampftag anmelden.

In Falkenstein wird das neue Jahr sportlich begrüßt - der Startschuss für den 45. Neujahrsberglauf fällt am Samstag um 11Uhr am Falkensteiner Rathaus. In diesem Jahr ist der Start-Ziel-Bereich leicht verändert worden, wie Organisationsleiter Werner Fankhänel vom ausrichtenden SV Blau-Weiß Auerbach erklärt: "Wir gehen weg von der Straße...