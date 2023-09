50 Hobbyschützen duellieren sich bei Oelsnitzer Stadtmeisterschaft

Rund 50 Hobbyschützen haben sich am Samstag bei der 27. Oelsnitzer Stadtmeisterschaft für Nichtaktive auf der Anlage an der Schönecker Straße in vier Kategorien duelliert. Mit der Kleinkaliberpistole war Jana Hartl (linkes Foto Mitte) mit 133 Ringen die Zielsicherste. Je 128 Ringe erreichten in dieser Disziplin Yvonne Zöphel (rechts) und...