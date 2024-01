A-Junior zeigt es den alten Hasen

Fußball: Silvesterturnier sorgt für Nervenflattern

So richtig kann sich keiner mehr beim VfB Auerbach daran erinnern, in welchem Jahr die Tradition begonnen hatte, dass sich am letzten Tag des Jahres die Spieler des Vereins mit Ehemaligen zum Kicken treffen. Es muss Anfang der 1970er-Jahre gewesen sein, als erstmals am Silvestertag der Ball rollte. Damit zählt das Silvesterturnier...