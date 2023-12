AC Atlas schrammt am Podest vorbei

Gewichtheben: Trainerbekommt eine Ehrennadel

Die Sächsische Mannschaftsmeisterschaft der Schüler im Gewichtheben hat sich am vergangenen Wochenende in Plauen zu einem spannenden Kampf entwickelt, den der Dresdner SC für sich entscheiden und die nach den Vorkämpfen favorisierte Mannschaft des Chemnitzer AC knapp bezwingen konnte. Gastgeber AC Atlas Plauen belegte in der...