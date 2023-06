Adorfer verpasst Podestplatz

Beim dritten Lauf zur Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) ist Dustin Schneider aus Adorf erstmals in diesem Jahr nicht aufs Podest gefahren. Im tschechischen Motodrom Most ergatterte der Vogtländer, der in der Klasse Supersport 300 auf einer KTM RC 390 des Freudenberg-Paligo-Racing-Teams aus Bischofswerda saß, im...