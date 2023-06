Adorfer wollen neuen Anlauf nehmen

Für den VFC Adorf ist die soeben beendete Saison in der Fußball-Vogtlandklasse alles andere als gut verlaufen. In den 13 Spielen der Rückrunde gelang dem Team kein einziger Punktgewinn. Der Abstieg war früh besiegelt, am Ende fehlten dem VFC 14 Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Nun zog der Verein Konsequenzen und gab...