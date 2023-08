Alle Vogtländer sind noch im Lostopf

Wenn am Samstagnachmittag im Rahmen der Begegnung in der Fußball-Landesklasse Nord zwischen dem Bornaer SV und dem VfB Zwenkau die zweite Runde des Sachsenpokals ausgelost wird, sind alle sechs vogtländischen Vertreter noch im Lostopf. Während der VfB Auerbach, Merkur Oelsnitz und der SC Syrau per Freilos in die nächste Runde...