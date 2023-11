Alle VTC-Teams feiern Erfolge

Ein erfolgreiches Punktspiel-Wochenende liegt hinter dem VTC Reichenbach. In der Tennis-Landesoberliga knüpfte die erste Frauenmannschaft (Platz 2) in Crimmitschau mit ihrem 8:4-Erfolg gegen den TC RC Sport an ihren gelungenen Saisonstart an. Mit ihren Einzelsiegen sorgten Jasmin Fleischer, Julia Fenk und Julia Glöckner für eine...