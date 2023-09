Alles wie ein schlechtes Deja-vu

Im Auerbacher Oberliga-Team ist der Wurm drin. Die jungen Fußballer kennen ihr Potenzial, bekommen es aber nicht auf den Platz. Auch nicht beim 1:3 gegen Krieschow.

Einen wiederkehrenden Albtraum hat der VfB Auerbach am Samstagnachmittag erlebt: Gegen den VfB Krieschow verloren die Vogtländer das zweite Heimspiel in Serie mit 1:3 (0:2) - und damit auch den dritten Heimauftritt in dieser Saison. Doch das 1:3 war eine Kopie der Niederlage gegen den VFC Plauen: derselbe Spielverlauf, die...