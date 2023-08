Ansetzungen für neue Saison sind da

Drei obervogtländische Männermannschaften beteiligen sich in der kommenden Saison am Spielbetrieb des Sächsischen Handball-Verbandes. Der hat nun die Ansetzungen für die Anfang September startende Spielzeit herausgegeben. Die erste Vertretung des TSV Oelsnitz startet am Sonntag, 3. September, mit einem Heimspiel. Um 16 Uhr...