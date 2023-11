Arena rüstet sich für den Weltcup

Skispringen: Vorverkauf läuft bis 7. Dezember

In 14 Tagen ist es wieder so weit - in der Klingenthaler Vogtland Arena trifft sich die Weltspitze der Skispringer zum Weltcup. Die deutsche Nationalmannschaft um Stefan Horngacher hatte sich in der vergangenen Woche in der Arena getroffen, um sich vor dem Weltcupauftakt im finnischen Ruka den letzten Feinschliff zu holen. Am ersten...