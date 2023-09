Auch im zweiten Spiel kein Sieg

In der Tischtennis-Bezirksklasse hat der TTV Erlbach sein Auswärtsspiel beim SV Fronberg Schreiersgrün 6:9 verloren. Auch in der zweiten Saisonpartie gab es für Erlbach nichts zu holen. Während der Gastgeber in Bestbesetzung antrat, musste der TTV auf wichtige Stützen verzichten. Das machte sich bereits in den Doppelpartien...