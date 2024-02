Aussichten für Wölfe nicht besonders gut

Schaffen es die Rodewischer Handballwölfe, die im Ligabetrieb in der Bezirksklasse aktiv sind, am Sonntag (15 Uhr) in der Rodewische Göltzschtalhalle noch einmal eine Runde im Bezirkspokal weiterzukommen? Es wäre zumindest eine große Überraschung, denn mit dem HC Fraureuth, Tabellenführer der Bezirksliga, haben sie im...