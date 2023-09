B-Juniorinnen feiern zweiten Sieg

Den B-Juniorinnen der SpG Neustadt/Jößnitz ist der perfekte Start in die erste Spielzeit in der Fußball-Landesliga geglückt. Das erste Heimspiel gewann die Mannschaft von Trainer Peer Gall mit 6:0 gegen den SV Eiche Reichenbrand. Die vogtländische SpG hat zwar noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz in der oberen...