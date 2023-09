B-Juniorinnen mit erster Niederlage

In ihrer ersten Saison in der B-Jugend-Landesliga mussten die Fußballerinnen der SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach am Wochenende im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC die erste Niederlage hinnehmen. Lagen dei Vogtländerinnen nach der ersten Halbzeit mit 0:1 noch in Schlagdistanz, legten die Chemnitzerinnen im zweiten Durchgang bis...