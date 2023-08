Bald wird wieder Handball gespielt

Der Spielplan für die vogtländischen Handballteams steht so gut wie fest - nur einige Termine benötigen noch eine genaue Uhrzeit. In der Bezirksliga bestreiten die Männer des VfB Lengenfeld ihre erste Partie am 2. September, 19 Uhr, beim Burgstädter HC. Eine Woche später (9. September, 17 Uhr) empfängt man den HC Einheit...