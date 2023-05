Baumaßnahmen sorgen für eine anspruchsvollere Streckenführung

Beim 34. Aschberglauf, der vom VSC Klingenthal für Sonntag ausgeschrieben ist, gibt es in diesem Jahr eine Änderung in der Streckenführung. Der Hintergrund, so VSC-Geschäftsführer Alexander Ziron, sind Baumaßnahmen im Bereich des Staffelweges. "Die Strecke, die diesmal gelaufen wird, ist wesentlich anspruchsvoller als die übliche...