BC Vogtland will Spitze verteidigen

Sechs Siege in acht Spielen haben die Basketballerinnen des BC Vogtland bislang geholt. Damit führen sie das Feld in der Bezirksliga Leipzig mit zwei Zählern Vorsprung auf die SG Adelsberg an. Am Samstag, 14 Uhr, treten die Plauenerinnen bei der dritten Mannschaft der Leipzig Lakers an. Die steht mit zwei Siegen aus sieben Spielen...