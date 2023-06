Beim VFC: Der erste Neue ist an Bord

Vor dem finalen Spieltag in der Fußball-Oberliga dreht sich das Personalkarussell in Plauen weiter. In Ludwigsfelde soll dennoch Platz 3 gesichert werden.

Der VFC Plauen bringt die zuletzt turbulente Saison scheinbar ganz ruhig zu Ende. "Wenn wir am Samstag in Ludwigsfelde gewinnen, dann sind wir Dritter. Danach trennen sich unsere Wege", hofft der scheidende Cheftrainer Robert Fischer noch einmal auf eine Energieleistung seiner Mannschaft. Acht Spiele sind die Plauener schon wieder... Der VFC Plauen bringt die zuletzt turbulente Saison scheinbar ganz ruhig zu Ende. "Wenn wir am Samstag in Ludwigsfelde gewinnen, dann sind wir Dritter. Danach trennen sich unsere Wege", hofft der scheidende Cheftrainer Robert Fischer noch einmal auf eine Energieleistung seiner Mannschaft. Acht Spiele sind die Plauener schon wieder...