Bereit fürs Spitzenspiel

Handball-Oberliga: Oberlosa empfängt Staßfurt

In der Handball-Oberliga kommt es am Samstagabend in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle zum Spitzenspiel der 6. Runde. Um 19 Uhr empfängt dazu Spitzenreiter SV 04 Oberlosa (10:0 Punkte) den aktuellen Tabellenfünften Rot-Weiß Staßfurt (7:1). "Staßfurt steht nicht umsonst mit oben in der Tabelle. Das ist eine Spitzenmannschaft....